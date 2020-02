Nieuwe Sony Xperia L4 is voor de filmliefhebber

Sony heeft een nieuwe smartphone aangekondigd in vorm van de Xperia L4. Een smartphone die de filmliefhebber moet aanspreken.





De reeks goedkope smartphones van Sony heeft er een nieuw lid bijgekregen in vorm van de Xperia L4. Het Japanse techbedrijf richt zich op fans van entertainment met dit toestel. Of je nu graag naar films of series kijkt, of juist veel games speelt. Deze Xperia L4 moet het antwoord zijn voor geïnteresseerden met een kleine portemonnee.

En dat heeft te maken met het display. De Sony Xperia L4 heeft een 6.2-inch LCD-scherm met een 21:9 ratio en een resolutie van 1680 x 720. Verder komt het toestel met drie camera’s. Een 13-megapixel hoofdcamera, een vijf-megapixel groothoek en een twee megapixel dieptecamera. Er huist een batterij met een capaciteit van 3.580mAh onder de kap. Krachtpatser in het geheel is een MediaTek Helio P22 met 3 GB RAM geheugen. Standaard komt de Sony met 64 GB opslag. Dat is uit te breiden tot 512 GB met een microSD-kaart.

En dan de prijs. Sony lanceert de Xperia L4 in twee kleuren, namelijk blauw en zwart. De smartphone gaat 199 euro kosten en is vanaf de lente verkrijgbaar.