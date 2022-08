Nieuwe spannende Koreaanse serie Little Women op Netflix

Kijktip! Little Women, een nieuwe mystery drama van Koreaanse komaf op Netflix.

Vergeet Hollywood. In andere landen weten ze ook prachtige pareltjes aan films en series te produceren. Waaronder in Zuid-Korea. Je kent het land natuurlijk van de populaire serie Squid Game, maar er is nog zo’n pareltje onderweg naar de Amerikaanse streamingdienst.

De serie heet Little Women. Het draait om drie zusters, die opgroeien in armoede. Maar op een dag raken ze betrokken met de vermissing van een enorme zak geld van 70 biljoen won. Omgerekend zo’n 50 miljoen euro. Een verhaal vol mysterie en drama staat de kijker te wachten.

De cast bestaat uit onder andere Kim Go-eun, Nam Ji-hyun en Park Ji-hu. Drie namen die de gemiddelde Nederlander ongetwijfeld niet veel zal zeggen. Dit lijkt echter weer een topserie te worden op Netflix. Een trailer is vrijgegeven. Zo kun je alvast kennismaken met Little Women op Netflix.

De serie is vanaf 3 september te streamen op de Amerikaanse streamingdienst. Wij kunnen in elk geval niet wachten om deze show te zien. Heb jij ook interesse in deze show, of kijk je liever enkel naar Engelstalige series?