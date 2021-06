Nieuwe speler met enorme potentie kan dé concurrent worden van Bitcoin - Apparata

Er komt een nieuwe speler op de cryptomarkt dat een veelgehoord probleem oplost. Kan het een concurrent worden van Bitcoin?

Er zijn nu zoveel digitale munten op de markt, dat het drukker is dan ooit. Meer en meer tokens en cryptocurrencies overspoelen de beurzen en het wordt moeilijk om de beste handelsmogelijkheden te herkennen. De meeste tokens en altcoins die op de markt verkrijgbaar zijn, vertegenwoordigen geen echte waarde. Een cryptocurrency die binnenkort op de nieuwe CEX zal worden opgenomen, lijkt een oplossing voor dit probleem te hebben.

Serieuze concurrent Bitcoin?

De relatief nieuwe munt heet Tecra. En de crypto heeft, opmerkelijk genoeg, al een subsidie binnen van de Europese Unie (EU). Dit terwijl de EU zich niet altijd positief uitdrukt over cryptocurrencies. Het bedrijf heeft duidelijke en ambitieuze doelen. Namelijk waarde toevoegen aan verhandelbare tokens en een positieve verandering in de wereld bewerkstelligen. Het project van Tecra integreert naadloos verschillende snelgroeiende sectoren: investeringen, crypto, fintech, technologische ontwikkeling en meer.

Echte waarde

Veel critici vinden digitale munten luchtbellen: het is gebaseerd op niks en heeft daarom geen waarde. Dat is anders bij Tecra. De belangrijkste functionaliteit van TecraCoin is verbonden met het crowdfundingplatform TecraSpace. De valuta wordt gebruikt om de tokens van de projecten met actieve fondsenwervers op de website te kopen. De tokens dienen als bevestiging van je deelname aan het project en het sluiten van een overeenkomst tussen de investeerder en de ontwikkelaar. De tokens die u op Tecra Space kunt verkrijgen, vertegenwoordigen echte bedrijven in een vroeg stadium. Daarom zit er een tastbare waarde achter zowel het token als de TecraCoin-valuta. Zo lost het bedrijf een groot probleem op van de huidige munten en creëert het echte waarde voor hun kopers.

De waarde van TecraCoin is direct gekoppeld aan de tokenomics van Tecra’s project. In tegenstelling tot andere cryptocurrencies, fluctueert de prijs van TCR niet volgens marktspeculatie, maar wordt deze beïnvloed door de ontwikkeling en het succes van echte bedrijven en projecten op Tecra Space. De waarde van de munt is dan ook afgelopen tijd sterk gestegen.