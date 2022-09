Nieuwe The Lord of the Rings op Amazon Prime

Vrijdag 2 september is het zover, de nieuwe The Lord of the Rings: The Rings of Power op Amazon Prime Video.

Het is de duurste serie ooit en techbedrijf Amazon steekt zijn nek ervoor uit. Vanaf vrijdag 2 september te zien op de streamingdienst Amazon Prime.

Amazon durfde het aan om de succesvolle filmserie van The Lord of the Rings te voorzien van een tv-serie. De epische fantasy serie is gebaseerd op het werk van auteur J.R.R. Tolkien. En de streamingdienst pakt flink uit.

Duurste serie ooit

Maar liefst 22 grote rollen zijn er te vertolken in de serie (exclusief de bijrollen dus) en voor het achtdelige eerste seizoen werd een slordige 465 miljoen dollar stuk gegooid. Er zijn vijf seizoenen van de serie gepland en als die allemaal gemaakt worden dat wordt de 1 miljard dollar gepasseerd. De duurste serie ooit.

Duizelingwekkende bedragen die niet door Amazon bevestigd worden, maar die uit stukken van de overheid van Nieuw-Zeeland blijken. Er staat dus heel veel op het spel. Een succes is niet genoeg, een daverend succes is minimaal nodig.

The Rings of Power moet een hit van het kaliber Game of Thrones worden. Om dat te bewerkstelligen werden in 2017 voor een slordige 250 miljoen de rechten van The Lord of the Rings. Een hoger bedrag dan concurrent Netflix er voor over had, want die greep door dit bedrag naast wat nu de holy grail moet zijn.

Waar gaat The Rings of Power over?

Nu we weten dat de serie ongelooflijk duur is, willen we ook graag weten waar het verhaal over gaat. The Rings of Power begint met vrede op Midden-Aarde. Maar dat kan natuurlijk niet zo blijven, want dan hebben we geen episch verhaal natuurlijk.

De elf Galadriel voelt aan zijn theewater dat de dienaar van de verslagen slechterik Morgoth stiekem aan kracht en macht wint. Dat voorspelt niet veel goeds. We vliegen over heel Midden-Aarde door elfensteden, dwergenmijnen en komen in aanraking met Orks, Hobbits en mensen. Alle ingrediënten voor een fijn Tolkien verhaal zijn aanwezig.

Tolkien fans

Uitdaging is natuurlijk om de torenhoge verwachtingen in te lossen. De beelden die we nu kunnen zien beloven in ieder geval een spektakel voor het oog. Maar de fans van Tolkien zijn kritisch, dus benieuwd hoe de serie ontvangen wordt.

Vrijdag 2 september verschijnen de eerste twee afleveringen van The Rings of Power op Amazon Prime Video. Er volgt daarna wekelijks een aflevering. Tot dan moeten we het doen met de trailer: