Nieuwe Top Gun én Mission Impossible uitgesteld

Tweemaal Tom Cruise in de nieuwe Top Gun en Mission Impossible films en tweemaal helaas uitgesteld.

Nog altijd vinden er door corona allerlei verschuivingen plaats. Eindelijk kunnen we dit najaar genieten van de nieuwe James Bond-film No Time To Die. Het is echter niet zo dat alles nog op rolletjes verloopt. Het laatste nieuws is dat twee nieuwe films van Tom Cruise, Top Gun: Maverick en Mission Impossible 7, zijn uitgesteld. Dat betekent dat je beide titels niet meer dit jaar hoeft te verwachten.

Zowel Top Gun: Maverick als Mission Impossible 7 verschijnen in 2022. Bovendien staan de releases ver uit elkaar om te voorkomen dat de films concurreren met elkaar. Volgens The New York Times zijn de films uitgesteld door de spreiding van de deltavariant van het coronavirus in de Verenigde Staten.

Concreet betekent dit dat Top Gun: Maverick verschijnt op 27 mei 2022. En Mission Impossible 7 is uitgesteld naar 30 september 2022. Zeker laatstgenoemde is een domper, want dit betekent dat we nog meer dan een jaar moeten wachten op een nieuwe Mission Impossible.

Ook is bekendgemaakt dat Jackass: Forever is uitgesteld naar een nieuwe release ergens in 2022. Deze film zou eigenlijk over een goede maand in de bioscoop te zien zijn.