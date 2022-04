Nieuwe trailer Doctor Strange 2 bomvol andere helden

Marvel Studios

Er is een nieuwe promo trailer van Doctor Strange 2 en daar zien we allerlei andere helden die in de film schitteren.

Dat een Marvel-film niet alleen om één superheld draait kennen we al. Sinds 2010 (Iron Man 2) hebben zowat alle Marvel-films een team van superhelden. Ook Doctor Strange in the Multiverse of Madness is geen uitzondering.

Doctor Strange 2 en andere helden

Het vervolg, dat zich afspeelt na de gebeurtenissen van Spider-Man: No Way Home, zal Stephen Strange gespeeld door Benedict Cumberbatch vechten door de vele gevaren van het multiversum. Dat de hele realiteit zoals we die kennen ongedaan dreigt te maken, mede dankzij een aantal dingen die gebeuren in een paar tv-programma’s. Hoewel Wong (Benedict Wong) Strange zal helpen bij zijn inspanningen en er altijd op kan worden vertrouwd, zal voor een probleem als dit meer dan twee tovenaars nodig zijn.

Dat zien we ook terug in de promo. Het dient als showcase voor de ander superhelden. Deze hebben zich aangesloten bij Doctor Strange. We zien onder andere Elizabeth Olson’s Scarlet Witch, die is ondergedoken na alles wat er in Westview is gebeurd tijdens de gebeurtenissen van WandaVision. Maar wanneer Steven komt om haar inzicht in het multiversum te vragen, kan ze zijn verzoek om te helpen niet afwijzen. Vooral niet als het een kans betekent op hereniging met haar kinderen, Billy en Tommy. De laatste keer dat we haar zagen, leek ze vastbesloten om dat te doen.

Promo

Deze nieuwe promo biedt ook een klein beetje meer beeldmateriaal van Chiwetel Ejiofor’s Mordo. We weten dat hij Stephen aan iemand zal overdragen voor zijn verschillende overtredingen met het multiversum, omdat hij een voorstander is van de regels. De film zal eind dit jaar op Disney+ te zien zijn.