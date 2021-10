Nieuwe trailer The Batman brengt ook aandacht voor Catwoman

Nu de release van The Batman met Robert Pattinson dichterbij komt, heeft Warner Bros een nieuwe trailer vrijgegeven.

Het is altijd weer even spannend als een nieuwe acteur de rol pakt van een bekende personage. Zo zal de volgende James Bond niet langer Daniel Craig bevatten, en heeft Batman ook een nieuwe acteur in vorm van Robert Pattinson. Ondergetekende heeft Christian Bale als absolute favoriet onder de Batman-acteurs, maar laten we Pattinson ook niet meteen afschieten.

Na een lange periode van stilte heeft Warner Bros een nieuwe trailer naar buiten gebracht van The Batman. Niet alleen krijgen we de vleermuis superheld te zien. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor Catwoman. De Amerikaanse actrice Zoë Kravitz speelt dit personage in The Batman.

Hoewel aan The Dark Knight en The Dark Knight Rises films een donker tintje hint, is dat met The Batman nog een stapje heftiger. Het gaat vermoedelijk de meest donkere Batman film ooit worden. Daarnaast krijgen we in deze trailer ook wat schurken te zien.

Toch moet je nog een aantal maanden geduld hebben. The Batman verschijnt 4 maart 2022 in de bioscoop. In aanloop naar de release kun je vast nog een trailer verwachten. Dus hou je ogen geopend!

The Batman trailer