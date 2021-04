Nieuwe (!) trailer voor Game of Thrones seizoen 8 - Apparata

Huh, maar Game of Thrones seizoen 8 is toch allang uitgezonden? Ja dat klopt, maar hier is iets anders aan de hand.

Hiep, hiep, hoera. Game of Thrones bestaat 10 jaar. De serie liep al eerder ten einde met het achtste en laatste seizoen. Dat viel bij een groot deel van de fans niet in de smaak, want de makers hadden nogal opmerkelijke keuzes gemaakt. Als je de serie nog nooit hebt gezien zal ik geen spoilers vermelden. Dat mag je zelf gaan kijken.

Omdat Game of Thrones 10 jaar bestaat wilden de makers toch iets doen. Vanaf 10 april gaat HBO alles van de serie weer opnieuw uitzenden. Het begint met Game of Thrones seizoen 1 en loopt door tot en met seizoen 8. De aankondiging komt met een nieuwe trailer van het achtste seizoen van Game of Thrones.

Het plaatsen van een nieuwe trailer haalt weer oude herinneringen aan het einde van seizoen 8 naar boven. Dat schiet bij veel fans in het verkeerde keelgat. De trailer op YouTube heeft momenteel meer dislikes dan likes. Ook in de reacties valt veel negativiteit te vinden. Toch zonde dat zo’n succesvolle serie zo is afgegleden onder de fans. Dat hebben ze bij Breaking Bad dan toch beter voor elkaar.