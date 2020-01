Nieuwe TV van LG komt uit je plafond

En zakt naar beneden voor je gezicht





Televisies worden groter en groter. Heerlijk voor het kijkplezier. Minder fraai in de woonkamer (of andere ruimte waar de tv staat). Een oplossing is een kast kopen waar de televisie in kan staan, maar dan heb je weer een grote kast in huis dat ook ruimte inneemt.

De oplossing? Een TV die je kunt oprollen. LG liet dit idee vorig jaar al zien en gaat volgens Engadget op CES in Las Vegas de nieuwste versie van dit concept presenteren.

Dit nieuwste concept is een televisie die vanuit het plafond naar beneden komt rollen. Het gaat hier om een 4K OLED TV in een formaat van 65-inch. Exacte specs en meer informatie over die tv weten we nog niet. Daar krijgen we hopelijk op CES meer over te horen.

Voorlopig is er nog geen echt goed alternatief voor oprolbare televisies te noemen. Je kunt een projector of beamer kopen, maar kwalitatief komen die voor een betaalbare prijs niet in de buurt van een televisie kunnen komen.