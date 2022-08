Nieuwe Ultimate Ears Wonderboom 3 niet bij de tijd?

Ultimate Ears staat bekend om zijn betaalbare draagbare speaker voor een instapprijs. De Ultimate Ears Wonderboom 3 is de nieuwste versie.

Meest in het oog springend blijft het design en de kleuren. Zijn we ook van Ultimate Ears gewend natuurlijk. Deze keer is de Wonderboom 3 gepresenteerd in kek grijs, roze, blauw en zwart.

Niet bij de tijd

Op het eerste gezicht zien we weinig verschil met de Wonderboom 2. Niet qua design, maar ook niet qua laadpoort. De 360 graden speaker is namelijk voorzien van een micro-USB aansluiting. Anno 2022 een beetje onbegrijpelijk. Zeker voor de Europese markt waar vanaf 2024 USB-C verplicht wordt op een draagbare speaker als deze en we die USB-C ook niet echt meer nieuw kunnen noemen. Gemiste kans.

Verbeteringen

Mede door die verouderde poort zien we dus weinig uiterlijke veranderingen. Onderhuids gelukkig wel nieuws. De UE Wonderboom 3 is duurzamer dan zijn voorganger met minimaal 31 procent aan gerecycled plastic. Daarnaast is het Bluetooth bereik met een derde vergroot naar zo’n 40 meter. De batterij houdt het een uur langer vol en pompt de muziek nu tot zo’n 14 uur uit het compacte speakertje.

Waterdicht

Net als voorheen kun je twee speakers aan elkaar koppelen voor stereo geluid. Niet onbelangrijk voor de populariteit van de Ultimate Ears Wonderboom is de IP67 classificatie. Dat betekent water-, vuil en stofbestendig.

Dat betekent zelfs waterdicht onder de douche en valbestendig als je hem daar laat vallen. Ook de Wonderboom 3 luidspreker voldoet hier aan. Dat het merk hier aan vasthoudt is ook verstandig, want één van de meest gewaardeerde USP’s van de bluetooth speaker.

Geen wereldschokkende updates dus, maar never change a winning team. Dus bescheiden verbeteringen van een succesvolle draagbare waterdichte bluetooth speaker met een top geluid. Vanaf 31 augustus verkrijgbaar voor onder de honderd euro.