Nieuwe verwijzing naar GTA 6 in Vice City duikt op

Het lijkt er toch echt op dat GTA 6 zich gaat afspelen in de straten van Vice City.

Over GTA 6 is officieel nog niets bekend. Zowel Rockstar Games als Take-Two Interactive houden de lippen stijf op elkaar. Aan de hand van geruchten en hints komen we echter stukje bij beetje meer te weten over de nieuwste Grand Theft Auto.

Er zijn al meerdere verwijzingen te vinden dat GTA 6 zich gaat afspelen in Vice City. Een nieuwe hint naar deze bruisende stad duikt op aan de hand van een registratie. Take-Two Interactive heeft namelijk het domein gtavicecityonline.com al jaren in handen, maar werd recent gekoppeld aan gtavi.com.

GTA V en GTA Online als verlengstuk daarvan werden in 2013 uitgebracht. Het is aannemelijk dat de nieuwe GTA 6 als single player en een GTA 6 als online game komt wordt uitgebracht. Met name het online gedeelte brengt moederbedrijf Take-Two Interactive een hoop geld in het laatje.

Wanneer we aan de slag kunnen in GTA 6 Vice City is afwachten. Vermoedelijk gaat dit nog een aantal jaren duren. Volgend verschijnt eerst GTA V en GTA Online als remaster op de PlayStation 5. Voor het einde van 2021 hoeven we dus niet te hopen op een GTA 6, tenzij Rockstar Games een verrassing in petto heeft..