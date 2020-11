Nieuwe Xiaomi smartphone camera kan uitschuiven! - Apparata

Een nieuwe manier om de blits te maken, deze nieuwe Xiaomi smartphone camera is uitschuifbaar.

Tegenwoordig weten fabrikanten van smartphones behoorlijk wat camera’s te plakken op de achterkant. Je doet tegenwoordig niet meer mee zonder een primaire camera, groothoeklens, telelens en verzin het allemaal maar. Om het innoveren door te laten gaan speelt Xiaomi met een interessant nieuw concept.

Met een traditionele camera komt de lens fysiek naar buiten als je gaat zoomen. Met een normale smartphone zie je dit effect niet. Dat is anders met deze Xiaomi smartphone camera die kan uitschuiven. Op het Chinese Webo heeft het techbedrijf een video geplaatst, die kun je hieronder bekijken.

Op het filmpje zie je hoe de camera van de smartphone uitschuift. Het voordeel van deze technologie is dat je een groter diafragma kan gebruiken bij het maken van een foto. Dit komt vooral fotografie ten goede van objecten en personen. Reken maar dat je vrienden onder de indruk zijn als je dit aan ze laat zien.

Voor zover bekend gaat het om een concept. Of we dit uiteindelijk in een productieversie van een Xiaomi smartphone gaan zien is niet bekend. Maar het klinkt best vet toch? Je kunt de video hierboven bekijken. (via GSMArena)