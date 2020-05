Internet: slechtste Zoom-call ooit en bezorgpizza van ‘Jezus’

Soms blijft internet verbazen met bizar nieuws. Vandaag bizar goed en bizar slecht nieuws.

Het slechtste nieuws in een zoom-meeting ooit

Nu thuiswerken de norm is worden steeds meer vergaderingen vervangen door Zoom-meetings. Ondanks discussies over de veiligheid gebruikt de rechtbank van Singapore Zoom nu ook voor haar rechtszittingen.

Ook het proces tegen Punithan Genasan, die in 2011 28,5 kilo heroïne geprobeerd had te smokkelen werd niet in de zittingszaal, maar via Zoom gevoerd. Singapore kent een zero tolerance-beleid voor drugs. Dat merkte Genasan toen hij het vonnis van de Hoge Raad per Zoom vernam. Hij heeft namelijk de twijfelachtige eer om de geschiedenisboeken in te gaan als de eerste crimineel die via Zoom ter dood veroordeeld is.

Ook goed nieuws: creatief met bezorgpizza

Het internet bleek veel beter nieuws te brengen voor de anonieme eigenaar van een Amerikaans pizza-restaurant. Hij kreeg namelijk de laatste tijd klachten over de pizza’s die hij bezorgde. Nu gebeurt dat vaker, maar de beste man had helemaal geen bezorgservice. Enig onderzoek leerde hem dat zijn restaurant was toegevoegd op de bezorgsite ‘DoorDash’. Toen hij zag dat zijn pizza’s daar goedkoper werden aangeboden dan in zijn eigen winkel kreeg hij een idee.

Hij bestelde 10 pizza’s via DoorDash en liet ze bij een vriend bezorgen. Voor de 10 pizza’s rekende hij met DoorDash $ 160,- af, terwijl DoorDash hem de reguliere prijs van $ 240,- betaalde. Daarmee was de ondernemer in de pizzabakker wakker. Hij besloot vervolgens de dure pizza’s te blijven bestellen voor de vriend maar deze zonder enige topping klaar te maken. Zo maximaliseerde hij zijn marge op de pizza.

Gek genoeg gebeurde er niets en bleef DoorDash gewoon afrekenen. Uiteindelijk vertelde hij het verhaal aan een bevriende internetjournalist. Die ging verder op onderzoek uit. Het bleek dat klanten bij DoorDash bestelden en dat DoorDash dan de bestelling bij de restaurateur doet. Een bezorger van DoorDash haalt vervolgens het eten op en bezorgt dat bij de klant. Zo bouwt men een ‘case’ op waarmee de restauranthouder later verleid wordt om alsnog een betaalde aansluiting bij DoorDash te kopen. De marge tussen de prijs die de bezorgservice vraagt en moet betalen ziet men als marketingkosten.

Bezorgpizza van ‘Jezus’

Toen de journalist bij DoorDash om commentaar vroeg gaf de CEO een verrassend antwoord. Hij bedoelde het goed, maar net als Jezus werd hij wel eens verkeerd begrepen. We betwijfelen of de DoorDash-ceo de nieuwe Jezus is, maar het rendement voor de restauranthouder was hemels. Inmiddels heeft ook zijn vriend, die het vehaal publiceerde, wereldwijde aandacht. Het is overigens bepaald niet de eerste keer dat de bezorgpizza de creatieve ondernemer wakker schudt. Overigens was de aandacht voor de CEO van DoorDash aanleiding om zijn excuses te maken voor zijn opvallende vergelijking.