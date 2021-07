Nieuwste Ferrari nu te rijden in Fortnite!

Een wel heel bijzonder voertuig is naar het eiland op Fortnite gekomen, namelijk een echte Ferrari. En wat voor één.

Altijd al in een Ferrari willen rijden? Ja, daar dromen we allemaal wel van. Die kans krijg je in elk geval nu met Fortnite, want de game heeft een echte Ferrari toegevoegd aan de speelwereld. En niet een oud model of iets dergelijks, maar de 296 GTB. Sterker nog, Epic Games pakt de primeur met dit paardje uit Italië. De Ferrari met V6-motor is nog maar net gepresenteerd.

Met de lancering van de Ferrari 296 GTB in de wereld van Fortnite heeft Epic Games ook meteen een aantal leuke uitdagingen verzonnen. Deze kun je nu volbrengen in de game. Zo zijn er speciale Ferrari Time Trials om te voltooien. Daarnaast is er de uitdaging om de topsnelheid van de supercar te halen. Nogal een uitdaging in de knotsgekke wereld van Fortnite. En daarnaast is het een quest om de Ferrari door een storm te rijden.

Naast de lancering van de auto is nu ook Ferrari merchandise in Fortnite te vinden. Deze nieuwe bundel bestaat uit een Modena Icon, Maranello Racer en Ferrari Turbo Back Bling outfits. Check de video om de nieuwste Ferrari in actie te zien in de game.