Nieuwste game Pokémon GO-maker Niantic haalt alles uit 5G - Apparata

Foto @Niantic

Pokémon GO-ontwikkelaar Niantic deelt de trailer van hun aankomende game, Codename: Urban Legends. 5G staat daarbij centraal.

In een blogpost laat ontwikkelaar Niantic hun volgende potentiële monsterhit zien. Letterlijk, want de nieuwste game van de Pokémon GO-maker, Codename: Urban Legends, draait om het verslaan van monsters met magie. Zoals in andere spellen van het Amerikaanse bedrijf doen spelers dat in de echte wereld met augmented reality als portaal naar de game. De focus van de techdemo ligt daarbij op het gebruik van 5G.

Codename: Urban Legends

Hoewel 5G nog lang niet overal beschikbaar is, komt de nieuwe cellulaire technologie naar steeds meer gebruikers. Niantic wil van het superieure netwerk en hun ‘planet-scale AR platform’ gebruikmaken voor hun nieuwste game, Codename: Urban Legends.

Spelers moeten er zoals altijd bij Niantic-games echt op uit om te kunnen spelen. In de echte wereld komen groepen van spelers samen om met monsters te vechten. Door middel van augmented reality (AR) zie je de monsters, geprojecteerd op de echte wereld via je smartphone. Je gebruikt magie om de monsters te verslaan. Het is nog niet helemaal duidelijk wat het uiteindelijke doel van het spel is, maar in de onderstaande trailer is al ‘daadwerkelijke gameplay’ te zien.

Het is ook duidelijk dat Niantic geld kan verdienen met Codename: Urban Legends. Niet alleen omdat genoeg spelers ongetwijfeld geld in de (vermoedelijk gratis) game gaan steken. De ontwikkelaar heeft al deals gesloten met meerdere providers, waaronder Deutsche Telekom, Globe Telecom en Verizon om de kwaliteiten van 5G met de demo to demonstreren.

Het is nog niet bekend wanneer Niantic van plan is om Codename: Urban Legends uit te brengen. Vooralsnog noemt de ontwikkelaar de bovenstaande trailer een ‘5G AR demo’.