Nieuwste Lego Batmobile kost je 100 euro

Volgend jaar verschijnt The Batman, op basis van deze nieuwe film is er ook weer een nieuwe Lego Batmobile.

Begin maar alvast met sparen. Volgend jaar verschijnt The Batman in bioscoop. Nu is een kaartje voor de bios niet zo prijzig, maar deze Lego Batmobile uit de nieuwe film is dat wel. Voor 100 euro kun je vanaf januari volgend jaar deze batmobile voor jong en oud kopen.

De volledige naam van deze set is The Batman – Batmobile 42127 van Lego Technic. De replica is volgens de speelgoedfabrikant zo getrouw mogelijk aan het origineel gemaakt. Tevens komt de auto met twee lichtgevende steentjes om de Batmobile echt tot leven te laten komen. De blokjes verlichten de transparante motor, terwijl de gele blokjes de grille verlichten.

Het is een behoorlijk gedetailleerde auto. Zo heeft de auto een voorophanging, een werkend differentieel op de achteras en bewegende zuigers. De motorkap en deur kunnen daarnaast open en dicht. Lego adviseert een leeftijd van 10 jaar en ouder voor de nieuwe Batmobile.

Deze auto is 11 centimeter hoog, 45 cm lang, 17 cm breed en bestaat uit 1.360 bouwstenen. De adviesprijs ligt op 99,99 euro. Lego lanceert het product op 1 januari 2022. The Batman is vanaf maart 2022 te zien in de bioscoop.