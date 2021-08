Nieuwste Playstation 5- model is er en heeft een mysterieuze aanpassing

Het nieuwste Playstation 5 model is geïntroduceerd en is te koop is bepaalde landen. Het apparaat van Sony heeft een nieuw standaard ontwerp en heeft een opmerkelijke en mysterieuze aanpassing.

Mondjesmaat komen er steeds meer Playstations 5 (PS5) beschikbaar. Blijkbaar zal het tekort aan deze consoles binnenkort afnemen. Maar, eerst zien dan geloven. Echter, het bedrijf heeft een nieuw model gelanceerd in Australië, Japan en delen van Amerika. Dit nieuwe model heeft een nieuw standaardontwerp en een mysterieuze gewichtsvermindering.

Nieuwste Playstation 5 model

Deze maand verscheen het nieuwe model in de eerder genoemde landen. Dankzij een teardown-video van YouTuber Austin Evans is het mysterie nu opgelost: Sony heeft de heatsink veranderd die de PS5 helpt koelen. Er is dus een kleiner koellichaam nodig om het apparaat op een normale temperatuur te houden. De koeler is een stuk kleiner dan het origineel en compenseert de volledige gewichtsvermindering van 300 gram (0,6 pond), volgens Evans. Het is niet duidelijk waarom Sony het koellichaam zo vroeg in de levenscyclus van de PS5 heeft verwisseld, maar Evans merkt wel op dat zijn PS5 daardoor heter werd – met uitlaattemperaturen aan de achterkant die ongeveer 3 tot 5 graden hoger waren. Dat kan echter te maken hebben met productieafwijkingen.

Slechter?

De YouTuber concludeert dat de de veranderingen de PS5 slechter maken, vanwege de extra hitte. Dat kan niet goed zijn. Hij zegt: “Ik denk niet dat er enig argument is dat dit (de ‘oude’ PS5) een slechtere console is, althans voor thermiek en voor koeling”, zegt Evans. “Wat mij betreft heb ik liever een lancering PS5.”

Maar de revisie komt precies op het moment dat Sony onthult dat het niet alle consoles langer met verlies verkoopt, en na rapporten van vorig jaar suggereerden dat Sony worstelde om de PS5-kosten laag te houden, mede dankzij de dure koeloplossing. Evans heeft alleen een Digital Edition-versie van de PS5 geopend, dus we weten niet zeker of Sony ook de koeleenheid op het model heeft gewijzigd met een schijfstation.