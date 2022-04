Nieuwste TAG Heuer smartwatch is voor de echte specialist

Overigens moet de specialist die perfect is voor deze TAG Heuer Connected Golf Edition wel specialist in golfen zijn.

De wereld verandert dankzij technologische oplossingen. Toch zijn er mensen die zo lang mogelijk willen vasthouden aan de goede oude tijd. In dit geval letterlijk, want we moeten het even hebben over de smartwatch. Het is uiteraard geen klassiek uurwerk waar de meest ervaren Zwitserse klokkenmakers zich mee hebben bemoeid, maar een chipset en een touchscreen. Toch is het altijd wel tof wanneer een ’traditioneel’ merk hun traditie combineert met technologisch vernuft. Vandaag hebben we daar een tof voorbeeld van: de nieuwe TAG Heuer Connected Golf Edition.

TAG Heuer Connected Golf Edition

In theorie is het een bekende smartwatch, de Calibre E4 van het Zwitserse merk. Die is een beetje meer gericht op één doel: het perfecte horloge zijn voor de fanatieke golfer. Concreet betekent het dat het horloge een perfecte compagnon is op de golfbaan. Met behulp van GPS en de bijbehorende app wordt de golfbaan in kaart gebracht en kun je zien waar de bal heen moet op de baan. Zo heb je het allemaal mooi uitgemeten. Een leuk dingetje in het design van de TAG Heuer Connected Golf Edition: het polsbandje heeft dezelfde structuur als een golfbal.

Nieuwe generatie

Het golf-gedeelte van de TAG Heuer Golf Edition is trouwens niet wat er nieuw is: de smartwatch is opgefrist voor 2022. Beter geschikt voor nieuwere Android én iOS-versies, bijvoorbeeld. Ook kan de nieuwe versie een 3D-video maken van elke bal die je slaat tijdens het golfen om zo in detail de slagen terug te bekijken. Of om op te scheppen naar je vrienden. Zie maar hoe het gaat.

Verder is het gewoon een gave smartwatch, maar dat mag ook wel voor de prijs. TAG Heuer wil namelijk 2.500 euro vangen voor de Connected Golf Edition. Dat terwijl de meerwaarde van dit specialistische horloge hem wel zit in die golf-features. Dat maakt zo’n bedrag wel een beetje lastig. Maar goed, golf is niet bepaald een goedkope sport, dus misschien valt het je wel reuze mee.