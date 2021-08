Nieuwste The Walking Dead seizoen 11 trailer is super spannend

Je zit op je puntje van je (bureau)stoel met het zien van deze gloednieuwe The Walking Dead seizoen 11 trailer.

Kijk je ook zo uit naar het nieuwste seizoen van ’s werelds beroemdste zombieserie? The Walking Dead seizoen 11 komt eraan. Na een schitterend einde van het tiende seizoen, zijn de fans weer hoopvol op het elfde seizoen. De eerste teaser trailers zagen er al goed uit en dat is met deze nieuwe trailer niet anders. De nieuwste The Walking Dead seizoen 11 teaser bouwt de spanning goed op.

De nieuwste teaser van de tv-serie duurt 45 seconden en geeft dat typische The Walking Dead gevoel. Drama, wapens in vorm van messen, zwaarden en een kruisboog en enorm veel actie. Dat laatste is wel lekker, want we hebben er een paar seizoenen opzitten waar het meer drama was dan actie. De teaser kan een vertekend beeld geven, maar het lijkt erop dat we terug gaan naar de roots gaan van The Walking Dead. Oftewel, lekker veel actie!

The Walking Dead seizoen 11 verschijnt eind deze maand. Het seizoen bestaat uit 24 afleveringen die in drie setjes worden gehakt. De eerste acht afleveringen verschijnen vanaf eind deze maand. Ergens in 2022 zullen vervolgens de laatste afleveringen uitgezonden worden. In Nederland kun je onder meer seizoen 11 volgen via Disney+.

The Walking Dead seizoen 11 trailer