Nike Louis Vuitton sneakers zijn duur en uitgesproken

Dit is wel heel erg over de top, toch? Naar onze bescheiden Hollandse mening. Nike en Louis Vuitton hebben samen een set sneakers bedacht.

De samenwerking komt van de hand van de in november 2021 overleden modeontwerper Virgil Abloh. Toen gepresenteerd tijdens een modeshow van Louis Vuitton en nu komt het paar via veilinghuis Sotheby’s op de markt.

Het veilinghuis verkoopt meerdere maten. De geschatte opbrengst van de Nike x Louis Vuitton Air Force 1 ligt tussen de 5.000 en 15.000 dollar. Uiteindelijk een interessante investering als je de schoenen nooit draagt. Want deze zijn zo speciaal, dat het aannemelijk is dat ze in waarde gaan stijgen.

De typische Louis Vuitton huisstijl is terug te vinden op de schoen, met de eveneens typisch Nike-vorm. Elk paar schoenen komt met een oranje koffertje waar je de sneakers in kunt bewaren.

In totaal worden er 200 stuks van de sneakers gemaakt, in verschillende maten. De verkoop start op 26 januari bij RM Sotheby’s en is afgelopen op 8 februari. De opbrengst van de veiling gaat naar een goed doel. De “Post-Modern” Scholarship Fund, die het nalatenschap Virgil Abloh draagt. Het is afwachten wat de opbrengst gaat zijn, misschien nog wel meer dan het veilinghuis verwacht. 20.000 dollar voor sneakers, iemand?