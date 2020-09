Nintendo Game & Watch terug van weggeweest - Apparata

Oude tijden herbeleven met de Nintendo Game & Watch. Dit alles verpakt in een modern jasje.

Op zoek naar een grappige, onschuldige handheld die je doet denken aan vroeger? Zoek niet verder, want Nintendo heeft het antwoord voor je met de nieuwe Game & Watch. De oorspronkelijke handheld verscheen in de jaren tachtig. Nu is het apparaatje terug in een nieuwe versie met een LCD-kleurenscherm. Natuurlijk ter ere van het 35-jarige bestaan van Super Mario.

De nieuwe Game & Watch kan de game Super Mario Bros. spelen. Ook de games Super Mario Bros: The Lost Levels en Game & Watch: Ball zijn te spelen op de handheld. Het uiterlijk is zo getrouw mogelijk gebleven aan het origineel. Net als het originele apparaatje kun je de handheld gebruiken als een digitale klok. Anno 2020 is dat natuurlijk niet zo indrukwekkend, maar in 1980 was je helemaal het mannetje.

Je moet er snel bij zijn, want fans willen ongetwijfeld hun kans grijpen deze handheld op de kop te tikken. Nintendo brengt de Game & Watch met een gelimiteerde productie op de markt. Je kunt de handheld vanaf 13 november kopen voor 54,99 euro. Kijk niet gek op als de gamecomputer over een tijdje verschijnt op sites als eBay en Marktplaats en voor de hoofdprijs worden aangeboden.