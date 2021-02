Nintendo onthult nieuwe Star Wars, Mario, Zelda en meer - Apparata

Nintendo Direct 2021 bood het podium aan een hele waslijst aan nieuwe, oude en gerecyclede games voor de Switch.

Tijdens het afgelopen Nintendo Direct van vannacht kondigt de Japanse gamemaker een waslijst aan nieuwe games aan. Tijdens het virtuele event leren we onder andere over een nieuwe Splatoon, een Zelda-remaster en een nieuwe (gratis) Star Wars-game. Check hier alle highlights van Nintendo Direct 2021 op een rijtje.

Nintendo Direct 2021

Tijdens het afgelopen event kondigt Nintendo een hoop verschillende nieuwe projecten, games en uitbreidingen aan. Fans van klassieke franchises als Mario krijgen wat snacks. Zelda komt terug in een remaster. Er komen wat geniale oude games naar de Switch. Er is zelfs een free-to-play Star Wars-game in de maak. Geheel in stijl van de huidige game-industrie zijn er daarentegen geen nieuwe, veelbelovende I.P.’s aangekondigd.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD is een remaster van de gelijknamige Wii-game uit 2011. Het spel was bijzonder omdat het de Wii-controllers volledig benutte; je kunt meppen, je schild gebruiken en dingen gooien met motion control.

De Joy-Con controllers gaan dat effect nabootsen. Uiteraard is er ook een handheld-modus, mocht je in de trein of bij de dokter in de wachtkamer niet willen zwaaien met je controllers. Uiteraard krijgt de game volledig opgepoetste graphics. Het spel komt op 16 juli uit voor Nintendo Switch.

Splatoon 3

Daarnaast kondigt Nintendo tijdens Direct 2021 een nieuwe Splatoon aan. Het is een van de enige ‘nieuwe’ games van dit evenement. Splatoon is een kindvriendelijke shooter waarbij je met inkt elkaar belaagd. De wereld kleurt de kleur van jouw inkt. Verder is nog niet veel bekend over wat deel 3 voor nieuws gaat doen.

Splatoon 3 komt ergens in 2022 uit.

Mario

Uiteraard is geen Nintendo-event mogelijk zonder de Italiaanse loodgieter. Mario krijgt een eigen golf-game genaamd Mario Golf: Super Rush. Het spel draait uiteraard om de sport, maar speelt zich af in het magische Mushroom Kingdom. De game zal op 25 juni verschijnen.

Eind deze maand verschijnt hij met zijn broer Luigi al in Animal Crossing. De sociale game krijgt een grote content-update met allerlei nieuwe accessoires en objecten in Mario-thema.

Star Wars Hunters

Ook heeft Nintendo nog een leuke verrassing voor Star Wars-fans, namelijk Star Wars Hunters. Het gaat om een free-to-play spel dat zich afspeelt rond de originele trilogie. Het is een multiplayer arenagame. Vermoedelijk knok je (eventueel met vrienden) in een online arena met uiteenlopende Star Wars-personages. De game komt ergens in 2021 uit.

Ports, ports, ports

Tot slot bood Nintendo Direct 2021 ruimte voor allerlei ports en re-releases voor Nintendo Switch. Zo komt Apex Legends na twee jaar eindelijk naar de Switch. De gigantische hype rondom Fall Guys gaat door op de console. Het epische Ninja Gaiden komt tot slot in de Master Collection met de drie meest recente games naar de Switch.https://www.apparata.nl/tag/star-wars

Dat was nog lang niet alles wat voorbij kwam tijdens Nintendo Direct 2021. Het Japanse gamebedrijf zet in op allerlei anime-georiënteerde titels. Er komt een Miitopia voor Switch. Monster Hunter is terug met Rise, een game die alleen voor Nintendo’s console uitkomt. En we kunnen nog wel even zo doorgaan. Check voor alle aankondigingen daarom het bovenstaande filmpje!