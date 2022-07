Nintendo gaat films maken en koopt daarvoor alle aandelen van CG-productiebedrijf Dynamo Pictures.

Volgend jaar komt de eerste animatiefilm gebaseerd op de Super Mario franchise in de bioscoop. Eigenaar van Super Mario heeft op voorhand de smaak al te pakken en koopt zijn eigen animatiestudio. Dynamo Pictures is nu in zijn geheel eigendom van Nintendo en gaat vanaf nu Nintendo Pictures heten.

Verfilmde games

Nintendo doet de aankoop in een tijd waarin steeds meer videogames worden vertaald naar films en televisieseries. Zo kwam dit jaar al een tweede animatiefilm uit rond de Sonic the Hedgehog-franchise en is een televisieserie gebaseerd Naughty Dog’s The Last of Us in productie voor HBO. Sony, ook in bezit van eigen filmstudio’s, bracht onlangs een film uit op basis van zijn Uncharted-games en heeft al bekend gemaakt meer videogames te willen vertalen naar films en series.

Nintendo koopt alle aandelen van Dynamo Pictures en dat betekent dat de studio volledig onderdeel wordt van Nintendo. Nintendo verwacht de overname op 3 oktober afgerond te hebben.

Wij zijn benieuwd welke Nintendo games we straks allemaal in een film terugzien. Super Mario komt dus sowieso al, maar we zijn benieuwd of we ons binnenkort ook op kunnen maken voor bijvoorbeeld een Legends of Zelda serie of een Donkey Kong film.