Nintendo geeft toe: 160.000 accounts gehackt

Het Japanse gamebedrijf gaat door het stof.

Deze hack laat nog eens zien hoe belangrijk het is om twee staps verificatie te gebruiken op een account indien mogelijk. Je kunt deze techniek gebruiken op je Nintendo-account, maar lang niet iedereen doet dat. Het gevolg is dat er 160.000 accounts zijn gehakt die niet gebruik maakten van twee staps verificatie.

Aan deze accounts waren betaalmethoden gekoppeld van mensen. En die zijn nu de pineut. Eerder deze maand kwam aan het licht dat Nintendo-accounts waren gebruikt om aankopen te doen met verstrekte betaalgegevens. Hackers kregen toegang tot de Paypal-gegevens van het Nintendo-account. Die Paypal-rekeningen werden onder meer gebruikt om Fortnite Vbucks aan te schaffen. Dit alles zonder dat de eigenaar van het Paypal-account ook maar enig idee had.

Destijds wist Nintendo nog niets van de kwestie af. Daar komen de Japanners nu op terug. Nintendo heeft op de Japanse website van het bedrijf een statement geplaatst. Daarin staat dat 160.000 accounts slachtoffer zijn geworden van een hack. Niet alleen de betaalgegevens zijn gekraakt, maar ook persoonlijke informatie zoals emailadressen, woonadressen, geboortedata en namen.

Hackers kregen toegang door gebruik te maken van het oude Nintendo Network ID (NNID) systeem. Dit systeem werd gebruikt op de Nintendo Wii U en de 3DS. Als je een Nintendo-acccount heb is het van harte aanbevolen om hier een twee staps verificatie op te activeren. Sowieso is twee staps verificatie altijd aan te raden op accounts waar persoonlijke gegevens aan zijn gekoppeld. Je wilt niet dat dit in verkeerde handen terechtkomt. (via PCMag)