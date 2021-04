Nintendo klaagt Bowser aan voor Switch hacks - Apparata

Nintendo is niet zo blij met Bowser, die illegale Switch hacks verkoopt. Het bedrijf klaagt hem aan.

Hoe groot is de kans dat je achternaam Bowser is en dat je betrokken bent in de handel van illegale Nintendo Switch hacks? Vraag dat maar aan Gary Bowser. De persoon heeft een achternaam die doet denken aan het iconische Nintendo personage uit de wereld van Mario.

Nintendo Switch hacks

Bowser is door Nintendo officieel aangeklaagd voor het aanbieden en verkopen van hacks voor de Nintendo Switch. Deze meneer maakt onderdeel uit van Team Xecuter. Deze groep maakt zich schuldig aan het schenden van auteursrechten en het maken en verkopen van illegale hacks.

Gary Bowser is vorig jaar al opgepakt door de autoriteiten. Nintendo wil er echter nog een schepje bovenop doen door hem aan te klagen voor de overtredingen die hij heeft begaan met het hacken. Mocht de rechter Nintendo gelijk geven in de zaak, dan is Bowser flink de sigaar. Nintendo wil namelijk onder andere 150.000 dollar zien per begaande overtreding.

De hacks die de Team Xecuter groep maakten werden verkocht onder de namen SX Pro, SX Core en SX Lite. Daarmee kon de Switch en de Switch Lite gekraakt worden. Bowser zou al sinds 2013 betrokken zijn bij het maken en verkopen van de illegale hacks. (via Polygon)