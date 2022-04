Nintendo komt eindelijk met Wii Sports opvolger

Nintendo

Tijden herleven, want Wii Sports was een zeer geslaagde formule. Nu, na 15 jaar, krijgt Wii Sport dan eindelijk een langverwacht vervolg. Dat is eigenlijk opmerkelijk, want het spel was echt heel populair en Nintendo heeft in al die jaren er niks aan gedaan. Tot nu toe.

Nintendo Wii Sports opvolger

Deze maand zal het terugkeren op de Nintendo Switch. Net als het origineel is Switch Sports een verzameling virtuele sportgames die grotendeels afhankelijk zijn van bewegingsbesturing. Met andere woorden, het is een spel dat je het beste staand kunt spelen, idealiter met een stel vrienden of familieleden. Dat maakte het spel vroeger zo leuk, dat je het samen kan spelen.

Natuurlijk zijn de bekende games weer terug, denk aan tennis en bowlen. En net als alle andere sporten, ondersteunt de game zowel online als lokaal spelen. Dit met maximaal vier spelers op één tv. Kinderen die destijds de rage niet meegemaakt hebben, is het een geweldige manier om bewegingsbesturing te introduceren.

Nieuwe spellen

Er komen ook nieuwe spellen. Dat is goed, want dan voelt het spel ook echt nieuw aan. De spellen die je kunt gaan spelen zijn volleybal, badminton, chambra en natuurlijk voetbal. Die laatste is vooral voor ons belangrijk, omdat deze sport hier populair is. Of in andere woorden: deze gaan we als eerste spelen als we de game hebben.

Voetbal heeft een iets andere benadering, omdat het voorlopig afhankelijk is van controller-ingangen in plaats van wild rond te zwaaien. Dat betekent dat het meer als Rocket League speelt dan echt voetbal. Er is zelfs een commando om een ​​kopstoot te geven die lastig is om te doen, maar het kan wel! 29 april ligt het spel in de winkels.