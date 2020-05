Hele geschiedenis Nintendo door gigantisch lek op straat

Door een gigantisch lek liggen talloze bestanden over oude consoles van Nintendo op straat.

Sinds vorige week ligt zo’n beetje de gehele geschiedenis van legendarisch gamebedrijf Nintendo op straat, zo meldt Kotaku. Een lek zorgt ervoor dat een ongekende hoeveelheid informatie nu op het internet staat. Voor modders, emulators en data miners is het alsof ze een kind in een snoepwinkel zijn. Wat ligt er precies op straat?

Gigantisch Nintendo lek

Naar verluidt zijn duizenden bestanden over Nintendo’s voorgaande consoles gelekt op forum 4Chan. Veel bestanden gaan over de reeds gecancelde Nintendo Wii (2006). Onder andere de exacte design bestanden en zelfs bronbestanden zouden op het internet verkrijgbaar zijn. Ook exacte informatie over andere Nintendo consoles ligt op straat. Details over de Nintendo 64 en de GameCube zijn ook gelekt.

Echt alles is bekend

Het medium beschrijft een comment op het forum van Resetera. “Het meest indrukwekkende en gekste van deze lek is het feit dat zelfs datasheets, block diagrammen en Verilog bestanden voor elk component gelekt zijn. Verilog is een ‘taal’ voor het beschrijven van hardware. Het wordt gebruikt om elektrische circuits door middel van code te beschrijven. Zo kunnen we leren hoe elk individueel onderdeel van de Wii gemaakt is.”

Ga niet zelf aan de slag

Nu is het voor sommige technisch onderlegde Nintendo-fans natuurlijk een droom die uitkomt. Met de bestanden kun je in theorie zelf bijvoorbeeld een Wii maken of emulators bouwen. Maar dat zul je op eigen risico moeten doen; Nintendo is waarschijnlijk absoluut niet blij met dit voorval.

Naar verluidt is 3GB aan data gestolen. Klinkt als niet zo veel. Vergeet daarentegen niet dat het om een andere tijd era van computers gaat. De bestanden bestaan vooral uit code; lang niet zo data-intensief als bijvoorbeeld textures. Overigens stellen sommige forum-gebruikers dat dit slechts een voorproefje is en dat er nog veel meer data is buitgemaakt.

Als er maar geen details van de huidige Nintendo Switch op straat liggen. Dan is het einde voor Nintendo zoek! Het is nog onduidelijk hoe de gelekte informatie precies is buitgemaakt. En om het nog pijnlijker te maken, vorige maand werden ook nog eens meer dan 150.000 Nintendo-accounts gehackt.

