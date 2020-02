Nintendo na 13 jaar nu echt klaar met de Wii

De laatste spijker in de doodskist voor de iconische Wii.





De Nintendo Wii is tot op de dag van vandaag een van de bestverkochte consoles van het iconische Japanse gamebedrijf. Niet gek, gezien het feit dat de motion controls eind 2006 absoluut revolutionair waren. Maar na een zeer ruim decennium is het ook voor Nintendo toch echt klaar met de console.

Nintendo maakt namelijk recentelijk bekend te stoppen met het repareren van de antieke console. De console is al jaren uit productie maar mocht je om wat voor reden dan ook nog steeds graag virtueel bowlen, dan is een reparatie binnenkort uitgesloten, zo maakt het Japanse bedrijf bekend.

Het komt ongetwijfeld wel eens voor, je start je eeuwenoude Nintendo Wii weer eens op, pakt die iconische controller in je klauwen en gaat voor die virtuele strike. Dan kan het gebeuren dat je de plastic controller tegen de console jast. Tot en met 31 maart kan Nintendo het ding nog officieel repareren, maar wees gewaarschuwd, zelfs dat zou Nintendo niet kunnen halen.

Het miljardenbedrijf zegt dat het ontzettend moeilijk is om nog onderdelen te krijgen voor de console (en de controller). In technologie-termen is een ruim 13 jaar oude spelcomputer immers antiek, en zo ook de onderdelen. Mocht Nintendo dus voor het einde van maart al geen reserveonderdelen meer kunnen krijgen, dan is het definitief afgelopen voor de succesvolle console.

De Nintendo Wii kwam in november van 2006 uit in Japan, met een release in december van dat jaar in de rest van de wereld. En dat Nintendo na bijna anderhalf decennium het ding nog officieel repareert, is alleen maar bewijs van de populariteit van het iconische stukje technologie.

