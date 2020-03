Nintendo PlayStation haalt bizar bedrag op

Wat zou jij overhebben voor dit bijzondere prototype? De console blijkt goud geld waard.





Van consoles als de PlayStation 2, de Xbox 360 en de Nintendo Wii zijn er miljoenen verkocht. Nee, deze apparaten gaan je geen geld opleveren. Er bestaan echter ook consoles die extreem zeldzaam zijn. Zo bestaat er van de Nintendo Play Station slechts één prototype op deze aardkloot.

Deze console werd recent via Heritage Auctions te veil aangeboden. De biedingen liepen al gauw extreem op. De uiteindelijke koper ging er met de console vandoor voor het luttele bedrag van 360.000 dollar.

Niet de minste mensen deden mee aan de veiling. Zo had ook Oculus-oprichter Palmer Luckey een bod uitgebracht op de Nintendo Play Station. Dat de console überhaupt aangeboden werd op een veiling is al uniek te noemen. Niemand minder dan Sony Computer Entertainment America president Olaf Olafsson had het apparaat oorspronkelijk in handen.

Vermoedelijk is de Nintendo Play Station gekocht als investering. Een paar jaar op zolder bewaren en vervolgens verkopen voor een nóg hoger bedrag. Wie weet duikt het apparaat over een paar jaar weer op bij een veiling.