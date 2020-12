Nintendo probeert rotzooi in Switch eShop op te ruimen - Apparata

Nintendo ruimt langzaam maar zeker de rommel op die de Nintendo Switch eShop heet. Vooral absurde loopholes werden onder handen genomen.

De Nintendo Switch mag dan wel een verkoopkanon zijn, maar dat is zeker niet dankzij de verschrikkelijke eShop. Nintendo’s virtuele winkel is zoals veel online winkels slachtoffer van allerlei exploits. Zo ook een geniepig trucje waarmee ontwikkelaars hun games helemaal bovenaan de suggesties kregen.

Nintendo ruimt Switch eShop rommel op

De Switch eShop is nooit een pretje geweest om te gebruiken. Maar naast fundamentele problemen met traagheid en een onoverzichtelijk design, konden ontwikkelaars ook misbruik maken van Nintendo’s algoritmes, zo onderzocht GameDiscoverability.

Door hun spellen af te prijzen naar €0,01 cent, kwamen veelal dubieuze of zelfs ronduit slechte games bovenaan de suggesties te staan. Ook de lijst met best verkochte games werd in zo’n geval gedomineerd door rommel. Diezelfde praktisch gratis spellen bevatten bijvoorbeeld ontzettend veel microtransacties of werken nauwelijks.

Daarom past Nintendo de Switch eShop na al die tijd aan; games en apps die één cent kosten kunnen niet meer in de best seller lijst en deals-pagina komen. Sterker nog, op het moment van schrijven vinden we geen spellen van onder de €0,99 in die lijsten.

Een andere loophole werd ook gelijk gedicht. Ontwikkelaars mochten tot recentelijk 100% korting geven op games als klanten al een game van diezelfde ontwikkelaar hadden. Zo werd ook die gratis game direct opgenomen in de best seller lijst.

Kortom, stapje voor stapje weet Nintendo de Switch eShop op te poetsen. Desalniettemin is er nog veel werk aan de winkel, want gemakkelijk in gebruik is het nog altijd niet.

