Nintendo onthult 3 nieuwe Pokémon games voor Switch - Apparata

Er komen drie Pokémon games naar de Nintendo Switch, namelijk twee remakes van Diamond en Pearl én het gloednieuwe Legends Arceus.

Nintendo kondigt tijdens een online presentatie drie officiële nieuwe Pokémon games aan. Het gaat om twee remakes van oude klassiekers in een geheel nieuw jasje. De derde titel is een volledig nieuwe game die nu al Pokémon à la Breath of the Wild genoemd wordt. Dit weten we over de drie nieuwe games.

Pokémon Diamond en Pearl voor Nintendo Switch

Nintendo kondigt voor het 25-jarige jubileum van de populaire franchise twee remakes aan, namelijk Pokémon Diamond en Pearl. De originele games kwamen in 2006 uit voor de Nintendo DS. Het is voor het eerst dat een oude Pokémon-game voor de Nintendo Switch uitkomt.

Verrassend genoeg gaat het daarentegen niet om een remake zoals we dat normaal gewend zijn. Diamond en Pearl voor de Nintendo Switch krijgen een volledige make-over. Het top-down perspectief blijft, maar de Sinnoh regio krijgt een volledige make-over. Tijdens Pokémon-gevechten krijgen spelers vervolgens een waar 3D speelveld te zien waar de prachtige actie kan plaatsvinden.

Pokémon Legends Arceus

Maar de hoofdattractie van vandaag is natuurlijk de gloednieuwe Pokémon game met subtitel Legends Arceus, vernoemd naar de mythische Pokémon. Het spel krijgt een Breath of the Wild-achtige insteek, waarbij spelers vrij kunnen rondlopen in de Sinnoh-regio.

Pokémon Legends Arceus speelt zich af in het verleden en draait om het samenstellen van de eerste Pokédex. Je zult dus geen Team Rocket, Pokécenters, of Pokéleagues tegenkomen. Ook het concept van een Trainer is eigenlijk nog onbekend in deze nieuwe oude tijdsperiode.

Pokémon Legends Arceus komt begin 2022 uit voor de Nintendo Switch, terwijl de Diamond en Pearl-games eind dit jaar nog in de schappen zullen liggen.