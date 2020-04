Nintendo Switch in één klap beter door deze update

Het heeft even mogen duren, maar eindelijk is het zover!





Voor een handheld console als de Nintendo Switch was het maar raar dat er beperkte ondersteuning was voor en SD-kaart. Het was tot voor kort nooit mogelijk om games direct van een SD-kaart af te spelen. Tot voor kort, want daar is nu eindelijk verandering in gekomen.

Met update 10.0.0 op de Nintendo Switch is het mogelijk geworden om gedownloade games direct van een SD-kaart te spelen. Zo hoef je niet eerst een spel naar de interne opslag te verhuizen vanaf een SD-kaart. Ook sommige update data en DLC kan vanaf een SD-kaartje verplaatst worden. Helaas is het nog niet mogelijk om save games mee te verhuizen.

Met de update is het ook mogelijk om de knoppen van de Nintendo Switch opnieuw in te stellen. Je kunt tot vijf configuraties verzinnen met een Nintendo Pro Controller, de gebruikelijke Joy-Cons, of een Switch Lite. Dat komt de gebruiksvriendelijkheid ten goede en geeft je net dat beetje extra vrijheid.