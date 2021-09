Nintendo Switch krijgt eindelijk populaire feature

Je vraagt je eigenlijk af waarom de Nintendo Switch deze feature niet al jaren heeft.

Nintendo is niet meer weg te denken uit de (game)wereld. Voor de PlayStation, Xbox en op een bepaalde manier de game-pc was Nintendo dé videogameconsole. Op een gegeven moment werd het een concurrentiestrijd, waar Nintendo het eerst vooral moest hebben van hun mateloos populaire draagbare gamedevices (Gameboy, DS etc) en later van de populaire Wii. Geen slecht portfolio wat betreft verkoopcijfers. Tot de Wii U niet echt potten kon breken en Nintendo bijna een soort lachertje was in de wereld van PlayStations, Xboxen en ook al mobiele games.

Switch

De Nintendo Switch moet het één en ander goedmaken. Dat gebeurt eigenlijk ook. Het is hoe de Wii U had moeten zijn maar gewoon beter uitgevoerd. Het kan één grote handheld worden, maar de ‘joy-con’ controllers kunnen ook losgemaakt worden om het beter als controller te laten voelen. En als je het scherm, ofwel een LCD scherm ofwel het nieuwe OLED-scherm, te klein vindt, kun je in een dock de boel naar je tv zenden. Een frisse wind in het console-segment en vele mensen zweren bij het ding.

Nieuwe Switch feature

Is het dan allemaal rozengeur en maneschijn? Nee, dat niet. Er is een feature van de Nintendo Switch die miste. Nu niet meer. Nintendo kondigt op Twitter aan dat in de nieuwste update de Switch toegang krijgt tot Bluetooth audio. Dat had de Switch nog niet. Het zal werken zoals je gewend bent: in de instellingen van het apparaat kun je scannen naar je Bluetooth-devices en ze op die manier koppelen. Zoals iemand in het Twitter-draadje al zegt: eindelijk kun je je AirPods gebruiken met je Switch.

The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.



For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/vzAB6lZTDu pic.twitter.com/6J5xcDl5kU — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 15, 2021

(Te) laat?

Waar trouwens op Twitter ook vraagtekens bij wordt gezet: Nintendo kondigt duidelijk aan dat het om een software-update voor de Switch gaat waarbij Bluetooth functionaliteit ingeschakeld is. Met andere woorden: de hardware was er al en is zo goed als niet veranderd sinds de Switch lanceerde in 2017. Waarom heeft het dan zo lang geduurd?

Laten we het maar onder het mom ‘beter laat dan nooit’ houden en genieten van lekker luisteren naar je Nintendo Switch met je favoriete Bluetooth koptelefoon. Terugpraten kan trouwens niet: het gaat enkel om audio.