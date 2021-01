Nintendo Switch Mario Red & Blue is een zeldzame kans - Apparata

Met de Nintendo Switch Mario Red & Blue krijg je een zeldzame kans een unieke uitvoering van de console te kopen. Maar je moet er wel snel bij zijn!

Om de verkopen van de Nintendo Switch lekker hoog te houden komt het bedrijf zo nu en dan met een bijzondere uitvoering van de handheld console. Ook vandaag is het weer zover met de Switch Mario Red & Blue Edition. De console is uitgevoerd in een rood blauw thema met het iconisch personage in de hoofdrol. Met deze uitvoering staat Nintendo stil bij meer dan 35 jaar Super Mario Bros.

Nintendo Switch Mario Red & Blue

Niet alleen de Switch zelf, maar ook de bijpassende Joy-Cons zijn uiteraard uitgevoerd in rood en blauw. Mocht je de memo nog niet begrepen hebben. Het uiterlijk van Mario is een rood en blauwe kleur, vandaar. Het product komt in een bijpassend tasje. Wat dan wel weer goed nieuws is, is dat je niet extra hoeft te betalen voor deze bijzondere uitvoering.

De Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition is vanaf 12 februari verkrijgbaar en gaat 329 euro kosten. Het apparaat zal ook gewoon in Nederland verkocht gaan worden, dus hou je favoriete (web)winkels in de gaten. Wees er snel bij, want de kans is groot dat ‘ie snel uitverkocht zal zijn. En met zo’n gelimiteerde versie heb je natuurlijk wel wat bijzonders in huis.