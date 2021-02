Nintendo Switch verpulvert eindelijk zijn voorganger - Apparata

Het heeft even geduurd, maar eindelijk heeft de Nintendo Switch het voor elkaar gekregen de 3DS te verslaan op het gebied van verkopen.

De Nintendo Switch kwam in 2017 op de markt en dat is alweer een tijdje geleden. Eigenlijk vanaf het begin was dit apparaat een succes voor Nintendo. En na al die jaren is de populariteit van de console er niet minder op geworden. Inmiddels is het zelfs zo dat de Nintendo Switch de 3DS heeft ingehaald.

Nintendo Switch verkopen

In de nieuwste kwartaalcijfers heeft Nintendo bekendgemaakt dat de Switch bijna 80 miljoen keer is verkocht. Ter vergelijking, de 3DS wist niet verder te komen dan 76 miljoen verkopen. De Switch-trein dendert nog wel even lekker door. Want verwacht niet op de korte termijn dat Nintendo stopt met de verkoop van de Switch. Sterker nog, de verkopen zijn zelfs met enkele procenten gestegen.

De hybride constructie maakt de Switch zo geniaal. Je kunt de spelcomputer onderweg gebruiken door op het schermpje te turen. Thuis kun je het apparaat op de televisie aansluiten en zo is het een volwaardige console. Eén van de best verkochte apparaten voor Nintendo was de Game Boy Advance. Het is nu afwachten of de Nintendo Switch ook dit apparaat weet te verpulveren op het gebied van verkopen. De Switch moet dan meer dan 81,5 miljoen keer verkocht worden. Hou er echter rekening mee dat dit gewoon gaat gebeuren.