Nio ET7, de 1000-km stekkerauto

Met een enkele lading van Nederland naar Bordeaux rijden? De Chinese autofabrikant Nio gaat dat deze zomer mogelijk maken met de Nio ET7, ls alles volgens plan verloopt.

Nio ET7. Bron: Nio

Nio ET7, van 600 km naar 1000 km bereik

Op dit moment halen de modellen van Nio zoals ze op de Nederlandse website van Nio staan, minder dan 600 km op een volle lading. Dit zou dus een flinke verbetering betekenen ten opzichte van de bestaande modellen. Deze verbetering heeft alles te maken met de nieuwe batterij die Nio in hun modellen wil gaan plaatsen. Deze staat op de Engelstalige website al aangekondigd.

Dit willen de Chinezen in de Nio ET7 bereiken met een verwisselbare solid state 150 kWh batterij. Deze batterij is ontwikkeld door een ander Chinees bedrijf. De batterij kost in China rond de 35 000 euro. Een fors bedrag. Dé reden dat Nio de verwisselbare, batterij op wekelijkse huurbasis wil aanbieden voor vakantiegangers.

Serieuze uitdager in het luxesegment

Voor de forse aanschafprijs van bijna een ton inclusief accu, krijg je een onvervalst racemonster (of scheurijzer, zoals sommigen zouden zeggen) dat in slechts 3,8 seconden, of een afstand van 33,5 m, kan versnellen tot 100 km per uur. In China is Nio een topmerk en de runner-up voor marktleiders als BYD en Tesla. We zien dit terug in het luxueuze interieur en allerlei technische snufjes. En de forse prijzen natuurlijk.

Helaas is de 1000 km variant van de Nio ET7 op dit moment nog niet in Nederland leverbaar, maar wel al in Noorwegen. En in China natuurlijk. Maar vermoedelijk gaat daar binnen enkele maanden verandering in komen.

Uitdaging voor de concurrentie

Nio onderscheidde zich al eerder met een verwisselbare batterij en laadstations. Ook bij de Nio ET7 kan van dit systeem gebruik worden gemaakt. Dit zeer innovatieve bedrijf gaat het Tesla in het duurdere marktsegment waarschijnlijk zeer lastig maken. Over de conservatieve Europese autofabrikanten hoeven we dan niet eens te hebben, die maken als ze niet heel snel de zaakjes op orde krijgen helemaal geen kans meer.