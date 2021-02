NL politie mag verdachte dwingen smartphone te ontgrendelen - Apparata

De politie krijgt meer macht om de smartphone van een verdachte open te krijgen, door bijvoorbeeld de persoon het toestel te laten ontgrendelen.

Als je een smartphone van een verdachte in handen hebt, kun je in principe nog niet zoveel. Een wachtwoord of een andere vorm van beveiliging kan niet zomaar gekraakt worden door de politie. Om de politie te helpen heeft de Hoge Raad een strenge conclusie getrokken in het nadeel van een verdachte.

Zo is de politie nu bij machte om een verdachte min of meer te dwingen zijn smartphone te ontgrendelen. Het is bijvoorbeeld toegestaan de vinger van de verdachte op de smartphone te liggen om deze te ontgrendelen. Ook al is de verdachte er niet mee eens of als hij geen medewerking wilt verlenen. De mogelijke informatie op een telefoon weegt zwaarder dan het recht van de verdachte in deze kwestie.

Smartphone ontgrendelen door politie als middel

Op een smartphone kunnen foto’s, video’s en gesprekken gevonden worden. Vaak helpt het om een verdachte te veroordelen en dient de informatie als bewijs in een zaak. Het is niet de eerste keer dat een mogelijke crimineel verplicht wordt om mee te werken in een strafzaak. Zo was het al eerder mogelijk om een verdachte te verplichten om bloed- of urinemonsters af te staan. Ook al wilde de persoon niet meewerken.