No Time to Die niet te koop en dus ook niet voor Apple - Apparata

De geruchten dat No Time to Die verkocht is aan Apple zijn de grond in gedrukt door filmstudio MGM.

Afgelopen week gingen er geruchten de ronde dat Metro-Goldwyn-Mayer Studios (MGM) de nieuwe James Bond-film ging verkopen. Apple zou diepe zakken hebben moeten betalen, naar verluidt zo’n 600 miljoen dollar, voor de rechten van de film. Normaal gesproken reageert MGM niet op geruchten, maar dit keer konden ze niet stilzwijgend toekijken.

En dus heeft MGM in een officiële reactie laten weten dat No Time To Die absoluut niet te koop is. In plaats van een release naar een streamingdienst, moet en zou de film een bioscoop release krijgen. Dit is aan de ene kant jammer, want de film is al vier keer uitgesteld. De voorlopige datum staat nu op april 2021, maar het is nog maar de vraag of de film dan uitgezonden kan worden. In diverse landen zijn door het coronavirus de bioscopen gesloten. En in landen waar de bioscopen nog wel open zijn, mag slechts een handjevol mensen naar binnen. Niet een hele leuke ervaring voor een nieuwe Bond-film.

Maar MGM peinst er niet over om No Time To Die naar streamingdiensten als Apple TV+ en Netflix te brengen. We zullen nooit te weten komen of MGM heeft gekeken naar een verkoop van de rechten. Daar zal het bedrijf nooit op reageren. Insiders zeggen dat wel degelijk het geval is, met dat prijskaartje van 600 miljoen dollar voor No Time To Die. (via Variety)