Node+ van NASA veranderde je telefoon in een multisensor

De Node+ was zijn tijd ver vooruit. Bron: Kickstarter

De smartphone is eigenlijk een draagbare computer, waar je allerlei handige apparatuur aan kan koppelen. Dat is de ontwerpers van Node+ niet ontgaan. Lees hier hoe je je telefoon ooit kon veranderen in een wetenschappelijk top instrument, waarmee je geen slecht figuur zou slaan in Star Trek.

Wat is Node+?

Het is 2007 en Amerika is in de ban van de War on Terror. De angst voor terroristische aanslagen zit er goed in en één van de manieren waarop terroristen toe kunnen slaan is met gifgassen of met biologische wapens. Kortom, de Amerikaanse overheid zocht een manier om dit soort dreigingen snel te kunnen herkennen zonder peperdure en ook moeilijk verplaatsbare apparatuur te moeten gebruiken. Hierbij dachten ze aan een sensor die aan de smartphone kon worden verbonden.

NASA wetenschapster Jing Li had een oplossing op de plank liggen. Vier jaar eerder had zij met haar team een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over het gebruik van nanotube sensors om gas en organische dampen te kunnen detecteren.

Houder waar je sensoren op kan klikken

De tweede vader van het platform, George Yu, was gespecialiseerd in het ontwikkelen van elektronica en fijnmechanische systemen. Samen ontwikkelden ze een systeem dat je als module aan de telefoon kan prikken. Hierbij kozen ze voor de iPhone. Na enkele jaren doorontwikkelen, ontstond het uiteindelijke Node+ systeem. De essentie is een houder, waar je steeds een andere sensor op kan klikken. De sensorset haalt zijn energie uit de telefoon en communiceert met de telefoon via Bluetooth.

Node+ met 40 verschillende sensoren

In de eerste versie werd de chip uitgerust met 40 verschillende nanosensors die allerlei gevaarlijke chemicaliën zoals koolmonoxide, stikstofoxiden, chloorgas zwaveldioxide en waterstofsulfide konden detecteren. Het aantal chemicaliën werd steeds verder uitgebreid en de Node Plus is nu ook geschikt voor Android.

Ook is de module uitgerust met meer geheugen, gaat hij langer mee en is ook zuiniger. De sensorset bleek een grote hit en was populair in diverse industrieën. Ook werd deze in het onderwijs gebruikt.

Helaas verdwenen

Op dit moment produceert Yu’s bedrijf Variable smartphone modules om kleuren mee te meten, helaas niet voor consumenten. De oorspronkelijke Node+ sensor is sinds 2018 ook al niet meer verkrijgbaar. Maar misschien lukt het nog ergens een Node+ sensormodule op de kop te tikken.

Ying Li is volgens de NASA website nog steeds in dienst bij NASA. Op dit moment werkt ze voor NASA aan de E-Nose, een apparaat dat als een soort kunstmatige neus aan de adem van een astronaut kan vaststellen wat de medische conditie is.

Ook best wel baanbrekend dus, en een gadget die denk ik veel consumenten graag zouden willen hebben. Jammer dat een fabrikant als Apple niet dit gat in de markt opvult in plaats van weer de zoveelste slaapverwekkende cosmetische verbetering door te voeren.