'Nóg een Apple keynote, dit keer in november' - Apparata

Na de nieuwe Apple Watch en iPhone 12 heeft Apple naar verluidt nog een keynote op de agenda staan voor dit najaar.

Ze zijn er maar bij Apple druk mee. Het productportfolio wordt op alle vlakken vernieuwd en wat de Amerikaanse techgigant betreft krijgen al die producten hun aandacht. Zo hadden we een keynote in september met de Apple Watch Series 6. Een keynote in oktober met de iPhone 12. In november komt het bedrijf weer met een keynote, dit keer voor de MacBook.

Dat claimt Jon Prosser. Een lekker die het vaker bij het goede eind heeft. Volgens Prosser onthult Apple tijdens deze keynote in november nieuwe MacBooks met de dit jaar aangekondigde ARM-processor. Deze chips vervangen de Intel-chips die Apple tot dusver heeft gebruikt voor de Macs. Het event zou op 17 november moeten plaatsvinden.

De komst van ARM heeft voor- en nadelen voor de Mac. Een voordeel is dat macOS perfect afgestemd kan worden op de eigen chips van Apple. Net als dat iOS en iPadOS is afgestemd op de chips die je in de iPhone en iPad aantreft. Het nadeel is dat de ondersteuning voor Windows op Mac verdwijnt met de ARM processor. Dat betekent een vaarwel voor Bootcamp op de Mac.

Over een maand en één dag, wanneer het 17 november is, weten we dus vermoedelijk meer. Waarschijnlijk blijft Apple ook nog een tijdje de Macs verkopen met de Intel-chip, zodat klanten kunnen kiezen.