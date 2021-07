Nog een bron claimt release GTA 6 in 2025 - Apparata

Het begint steeds meer op de waarheid te lijken dat we GTA 6 niet eerder dan 2025 mogen verwachten.

Er is een tijd geweest dat we aan de lopende band spellen in de Grand Theft Auto-reeks mochten verwelkomen. Je bent immers na een tijdje wel weer toe aan iets nieuws, en de ontwikkelaars kunnen inmiddels betere techniek toepassen om de game nóg beter te maken. Het eindeloos uitmelken van één game kan, maar dan moet je het wel goed doen.

GTA 5

GTA 5 is een perfect voorbeeld van het eindeloos uitmelken van één game. De bekendste uitgave van Rockstar zit inmiddels op het vijfde deel. Deze kwam uit in 2013 en is sindsdien aan de lopende band voorzien van updates. Met een grote update tussendoor die de game beschikbaar maakte voor de toen hagelnieuwe Xbox One en PlayStation 4. Heden ten dage is dat nog steeds de nieuwste versie en met de nog betere Xbox Series X en PlayStation 5 op de markt zou je verwachten dat een nieuwe titel aanstaande is. Dat is niet zo: GTA 5 krijgt nog één grote update voor de nieuwe consoles en dat moet fans van de GTA-reeks nog even tevreden houden.

GTA 6: 2025

Want op GTA 6 wachten, dan ben je nog wel even zoet. Vorige week konden we mededelen dat iemand details van de game in handen had. Geen onthullingen van Rockstar uiteraard, maar gelekte info. Een korreltje zout is dus op zijn plek. De grote onthulling in de video van een jongen genaamd Tom Henderson is de releasedatum. GTA 6 zou volgens hem in 2025 pas onthuld worden. Dat is 12 jaar na de onthulling van GTA 5. Dan heeft het wel erg lang geduurd.

Nieuwe datum

De release van GTA 6 in 2025 valt zwaar onder de fans. Niet alleen omdat het daarmee nog vier jaar duurt, ook omdat er daarmee een andere lekker tegengesproken wordt. Jason Schreier, die als journalist van Bloomberg een hoop lekken al heeft gedeeld, heeft kennelijk ooit mensen blij gemaakt met de claim dat GTA 6 in 2023 zou komen. Volgens hem is dat niet waar. Ook hij bevestigt nu dat ‘2025’ de datum is die hij ook het meest helder op het netvlies heeft staan. Twee bronnen die iets bevestigen: dan lijkt het toch steeds dichter bij de waarheid te liggen.

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I've heard — Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021

De rest

Wat dat weer wel goed nieuws is: Schreier zegt dat ‘alles wat in de video werd gezegd’ bij zijn info aansluit. Dan klinkt die info dus wederom plausibel. Het gaat dus verder over Vice City, meerdere personages waarmee je kunt spelen (net zoals in GTA 5) en de setting wordt modern: geen retro-jaren ’80 perikelen zoals in GTA Vice City. Rockstar schijnt de versie van Vice City ook te willen ontwikkelen, zodat de kaart langer uniek en verfrissend blijft.

Een GTA 6 release in 2025, dus. Dat is een domper, maar hopelijk kan Rockstar van GTA 6 weer een waar pareltje maken.