Nog een Elon Musk-villa duikt op voor 35 miljoen

Elon Musk lijkt vastberaden om inderdaad zijn huizen te verkopen, er is weer een villa opgedoken van de miljardair.

Als er iemand is van geen woorden maar daden dan is dat de van oorsprong Zuid-Afrikaanse ondernemer Elon Musk. De miljardair doet soms vreemde uitspraken, maar gaat verder dan een gekke tweet. Wat hij zegt voert hij ook daadwerkelijk uit.

De excentrieke ondernemer kwam recent weer in het nieuws omdat hij kenbaar maakte zijn bezittingen te verkopen. Nu bezit de miljardair de nodige woningen, dus het zal nog een klus worden om al die bezittingen te verkopen. Recent doken er inderdaad een aantal villa’s van Elon Musk op en nu is het weer zover.

Volgens San Jose Mercury News heeft de ondernemer weer een huis te koop gezet. Het gaat hier om een villa van 35 miljoen dollar. Deze woning is te vinden in Hillsborough in de Amerikaanse staat Californië. Dit is een kleine plaats en valt onder de gemeente San Mateo. Het ligt op nog geen halfuur rijden van de stad San Francisco.

De villa van 35 miljoen dollar werd gebouwd in 1916. De woning bestaat onder meer uit 10 slaapkamers en 10 badkamers. Inclusief de andere woningen die eerder voorbij kwamen kan Elon Musk in totaal 62,5 miljoen dollar opstrijken voor de villa’s. Moeten de woningen natuurlijk wel verkocht worden voor de vraagprijs van de Tesla-topman.