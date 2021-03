Nog een goede reden om Google Chrome te (gaan) gebruiken - Apparata

Vanaf later dit jaar levert Google aanzienlijk sneller een update voor Chrome aan, waardoor de browser nog sneller beter wordt.

Google Chrome is al verreweg de meest gebruikte browser die er is. De zoekgigant maakt het vanaf later dit jaar nog aantrekkelijker om Chrome te gebruiken. Google gaat Chrome namelijk niet iedere zes weken, maar iedere vier weken van een update voorzien. Dat heeft een aantal redenen, maar het belangrijkste is, dat je voortaan sneller up-to-date bent.

Vanaf het derde kwartaal van dit jaar zet Google Chrome-updates in de volgende versnelling. Dat schrijft het bedrijf in een recente blogpost. Ruim een decennium lang heeft Google naar eigen zeggen iedere zes weken een ‘milestone’ update uitgebracht.

Later dit jaar wordt dat dus opgeschroefd naar iedere vier weken. Op basis van 52 weken per jaar brengt Google in plaats van gemiddeld 8,7 keer per jaar straks gemiddeld 13 keer per jaar een update voor Chrome uit. Dat is een stijging van 50%.

Omdat we ons test- en releaseproces voor Chrome hebben verbeterd en voortaan tweewekelijkse beveiligingsupdates uitvoeren om onze patch gap te verkleinen, werd het duidelijk dat we de release-cyclus ook moesten verkorten om nieuwe features sneller uit te kunnen brengen.

De verkleinde patch gap, die Google hier verder uitlegt, is een belangrijke reden waarom updates sneller uitkomen. Het begrip geeft de tijd weer tussen wanneer een probleem in de (open source) code gefixt werd en wanneer dat tot een stabiele Chrome release leidde. Bij Chrome 76 was dat nog 33 dagen, terwijl het vanaf Chrome 78 slechts 15 dagen duurde.

Kortom, vanaf Chrome 94 in Q3 van 2021 kun je voortaan om de vier weken een nieuwe update van Google verwachten.

