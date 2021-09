Nog langer wachten op supersnel internet en wel hierdoor

Met 5G heb je supersnel internet, maar we moeten er langer op wachten voordat het compleet in Nederland uitgerold kan worden.

Sommige mensen zijn van mening dat internet een levensbehoefte is. Wellicht hebben ze gelijk, want zonder internet ben je tegenwoordig afgesloten van veel informatie. Maar goed, feit blijft dat als je internet hebt dat de snelheid super belangrijk is. Tegenwoordig gaat dit door 5G. Maar de veiling van de 3,5 GHz- frequentie hiervoor zal niet in april 2022 zijn. En dat is zonde, want deze frequentie is nodig voor een sneller netwerk.

Langer wachten op supersnel internet

De veiling wordt uitgesteld tot een nader genoemd moment, dat zegt Mona Keijzer als demissionair staatssecretaris. Dit staat in een brief dat zij naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De oorzaak is een discussie met het satellietbedrijf Inmarsat. Dit bedrijf heeft in Friesland, in de plaats Burum, grote schotels staan. Met deze schotels wordt voor een groot deel van de wereld de nood-, spoed,- en veiligheidscommunicatie gedaan. Voor zowel op zee en in de lucht, niet onbelangrijk dus. Maar zij gebruiken dezelfde frequentie. Ook voor Nederland is het belangrijk dat wij dat bedrijf blijven huisvesten. Het bedrijf zit er al sinds 1990.

Frequentie

5G en dit bedrijf maken dus gebruik van dezelfde frequentie. In ons land hebben we al 5G, maar dit wordt via andere frequenties aangeboden. Echter, de (extra) snelheid die dat oplevert is niet heel groot. Daar hebben we echt die andere frequentie voor nodig.

Maar wat nu? Zoals altijd wordt er een slimme adviescommissie samengesteld die op zoek moet gaan naar een oplossing. De veiling kan pas plaatsvinden als die er is. Eerder oordeelde al een rechter dat Inmarsat niet weg hoeft. De internationale afspraken hieromtrent waren belangrijker, dan de wensen van het kabinet om de frequentie vrij te maken voor razendsnel internet. Het is onduidelijk wanneer wij kunnen gaan genieten van dit internet, de adviescommissie komt in 2022 met een eerste rapport. Jammer.