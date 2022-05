Nog makkelijker reageren in WhatsApp

In een nieuwe update van WhatsApp zien we dat het nog eenvoudiger gaat worden om snel en makkelijk te reageren.

Chatten is heerlijk. Reageren zo mogelijk nog meer. Maar waarom woorden gebruiken om reserveringen voor een etentje te bevestigen als je in plaats daarvan ook gewoon een bericht kunt ‘liken’? Dit zijn we inmiddels op andere platformen wel gewend. Het bespaart tijd, bespaart woorden en kan zelfs misverstanden in de groepschat voorkomen.

Reageren in WhatsApp

WhatsApp heeft deze maand pas deze reacties laten zien, maar het bedrijf maakt ze al een beetje beter in de laatste bèta-update.

Het is pas een paar dagen geleden dat we hoorden van enkele verbeteringen voor albumreacties die naar WhatsApp komen, maar we zien het al verschijnen in de nieuwste bètaversie van de app. De mensen van WABetaInfo zagen deze bijgewerkte reacties in versie 2.22.12.14 op Android. Dat gaat dus heel snel van een in-ontwikkelingsfunctie naar een testversie. Dit bewijst dat WhatsApp snel werkt om de concurrentie in te halen op reacties. En dat is ook wel nodig.

Voor het geval je het hebt gemist in previews, iedereen kan met deze wijziging specifieke reacties zien voor elke afbeelding of video. Dit in een galerij zonder het album te hoeven openen. In plaats van alleen de emoji te tonen die door elke gebruiker wordt gebruikt, toont WhatsApp een miniatuur voor elk stuk media dat leuk is – allemaal op een enkele pagina die buiten de galerij bestaat.

WABetaInfo

We zullen waarschijnlijk nog even moeten wachten voordat deze update naar stabiele builds komt. Als je nieuwsgierig bent, kun je proberen je aan te melden voor het bètaprogramma van WhatsApp – of de APK handmatig installeren – om het zelf uit te proberen. Wees gewaarschuwd, niet elke tester zal deze functie waarschijnlijk zien.