Nog meer topfilms in mei op Netflix 2021 - Apparata

Naast het lijstje met films voor deze maand, hebben we nog meer nieuwe topfilms die in mei op Netflix verschijnen.

Iedere maand maakt Netflix bekend wat je kunt verwachten op de dienst. Wij maken daar weer mooie lijstjes van zodat je goed op de hoogte bent. Naast een lijst met bekendmaking, volgt Netflix vaak op een later moment met nog meer titels voor die maand. Dat is nu zover en dit komt er nog meer naar Netflix in mei op het gebied van topfilms.

Ferry – 14 mei

Voordat Ferry Bouman drugsbaron werd, ging hij terug naar zijn geboorteplaats op een wraakmissie, waarbij zijn loyaliteit werd beproefd en hij een grote liefde ontmoette.

IT Chapter Two – 15 mei

Zeventwintig jaar na de gruwelijke aanvaring met Pennywise wordt de Losers Club gevraagd om terug te keren. Naar Derry en af te maken waar ze aan begonnen waren.

En ook deze topfilms verschijnen in mei op Netflix:

Ace Ventura: Pet Detective – 15 mei

Als wraakzuchtige ontvoerders Snowflake, de mascotte van de Miami Dolphins, kidnappen zijn de rapen gaar. De huisdierendective Ace Ventura wordt op de zaak gezet.

United 93 – 16 mei

Paul Greengrass presenteert het vreselijke drama van 11 september 2001. In dit drama een nabootsing van de gebeurtenissen op die dag, gezien vanaf het perspectief van United vlucht 93.

