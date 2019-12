Nog niet toe aan zoete kerstfilms? Neflix weet raad! [video]

Nog even ontsnappen aan alle kunstsneeuw, kerstbomen en 'vrede op aard'?

Er is geen ontkomen aan, in de winkels schallen de kersthits uit de speakers en de televisie lijkt één grote kerstboom met zoete verhalen. Wil je even ontsnappen aan de golf van ‘feelgood’ die je deze dagen over je heen krijgt? Netflix weet raad. Wij zetten wat ontsnappingsmogelijkheden op een rij.

The Witcher

Vanaf 20 december is de serie ‘The Witcher’ in première gegaan. In deze serie zie je elementen van ‘Lord of the Rings’ en ‘Game of Thrones’ terug. In deze fantasy-serie voor volwassenen gaat ‘de Witcher’, monsterjager Geralt (gespeeld door Henry Cavill), op zoek naar zijn bestemming. Tovenares Yennefer (vertolkt door Anya Chalotra) en de jonge prinses Ciri (een rol van Freya Allan) spelen daarbij, vanuit verschillende tijdszones een belangrijke rol. Geralt is niet vies van sarcasme, dus tussen de verhaallijnen door kan er ook gelachen worden. Kortom, lekker bingewatchen en vergeet de kerstboom!

Netflix Original: Glow

In de jaren ’80 was het Amerikaanse show-worstelen erg populair (inderdaad, ‘Hulk Hogan’ en mensen die elkaar door een klaptafel sloegen). De combinatie met dames in weinig verhullende glitterpakjes was snel gemaakt. Deze comedyserie volgt de dames die vanuit Las Vegas de ‘Gorgeous Ladies of Wrestling’ vormen. Hoewel de serie, waarmee je liefst drie seizoenen zoet bent (het vierde en laatste seizoen verschijnt in 2020), fantasy is, heeft er wel zo’n groep bestaan. De makers van ‘Orange is the new Black’ tekenden voor deze serie, dus kwaliteit is er wel. Een beetje jeugdsentiment, humor, worstelen en knappe dames, dat zie je toch veel liever dan de zoveelste kerstman?

Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer

Deze film is spannend en actueel. Wanneer internetters op social media een filmpje voorbij zien komen van een man die twee kittens doodt is de digitale jacht geopend. Degene op wie gejaagd wordt kan de aandacht wel waarderen en post steeds grovere filmpjes. Uiteindelijk leidt dit (soms letterlijk) kat-en-muis-spel zelfs tot een echte moord. Er is geen kerstelf te bekennen, dus laat je maar lekker meeslepen.

The first temptation of Christ

Je kunt natuurlijk ook in een film duidelijk maken hoe zeer je klaar bent met alle romantische kerstverhalen. De Braziliaanse kunstgroep ‘Porta dos Fondos’ ging aan de haal met zo ongeveer alles wat heilig is voor Christenen. Een homoseksuele Jezus, de Heilige Maria als prostitué en andere bekende bijbelfiguren onder invloed van drank en meer komen voorbij in deze 45 minuten durende, inktzwarte comedy die wereldwijd ophef veroorzaakt. Miljoenen mensen noemen de productie blasfemie en tekenden de petitie die Netflix oproept de productie offline te halen. Ook dringt men in moederland Brazilië aan op vervolging van de makers. Je weet dus waar je aan begint als je deze film opzet. In Nederland is de film wel (ondertiteld) te bekijken, maar voor zover ik kan zien is er geen trailer uitgebracht.

Nog meer inspiratie nodig? Een goede filmklassieker biedt wellicht uitkomst.