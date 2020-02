Nog sneller naar de ruimte? Dit moet je betalen

De online rij skippen doe je zo.





Niemand heeft er plezier aan om in een rij te staan. Of dat nu bij de Efteling is bij een attractie, of online voor een evenement. In dit geval hebben we het wel over een buitencategorie. De categorie voor de allerrijkste mensen die graag een vakantie naar de ruimte willen boeken.

Virgin Galactic is het bedrijf van Richard Branson die het mogelijk moet maken om toeristische vluchten naar de ruimte te organiseren. Zo’n ticket kost tienduizenden dollars om ├╝berhaupt in aanmerking te komen. Maar na de aanschaf van een ticket kom je op een wachtlijst te staan. Je bent immers niet de enige ge├»nteresseerde.

Heb je geen zin om in die virtuele rij te gaan staan en wil je zo snel mogelijk naar de ruimte dan moet je lappen. Wat dat betreft stelt zakenman Branson ook nooit teleur. Virgin heeft het One Small Step programma aangekondigd. Met dit programma kom je vooraan de rij te staan.

De online registratie voor het programma begint op 26 februari. De rij skippen kost 1.000 dollar. De aanbetaling is terug te storten, mocht je om de een of andere manier toch twijfelen achteraf.