Nog twee jaar wachten op superzoom camera iPhone - Apparata

Alle iPhones van Apple zullen in 2023 een ander camera design, maar ook een andere lens krijgen. Wat kunnen we daarvan verwachten?

Meerdere smartphones van de concurrenten van Apple hebben al lenzen die beter kunnen inzoomen. Huawei’s P30 Pro maakt al een 5x optische zoom mogelijk. Apple kan de boot natuurlijk niet missen en gaat vanaf 2023 een ‘periscopische telelens’ gebruiken voor hun iPhones. De gerespecteerde Apple- analist Ming-Chi Kuo doet deze uitspraak (via MacRumors) en hij heeft het vaak juist. Eerder nog zei hij dat een superzoom lens voor de iPhone al in 2022 zou komen, maar daar komt hij dus nu op terug. Het lijkt er nu op dat de superzoom lens in 2023 geïntroduceerd gaat worden op de iPhone.

iPhone superzoom camera

De huidige generatie iPhones hebben een maximale 2,5x optische zoom en 12x digitale zoom. Betere zoommogelijkheden zouden klanten naar Apple lokken en hun positie ten opzichte van de concurrenten verbeteren. Dan zou het bedrijf kunnen concurreren met smartphones die zich helemaal hebben gericht op de zoomfunctionaliteit. De laatste Samsung smartphones hebben namelijk een 100x zoomfunctie. De iPhones kunnen dit nu nog echt niet ervaren en lopen behoorlijk achter.

Meer weten over hoe een super zoomlens werkt? Kijk het filmpje hieronder, dat dit heel eenvoudig weergeeft.

Meer nieuws bekend

Ook zal in 2021 een nieuw Face ID– zender van plastic geïntroduceerd worden in plaats van glas. Dit is mogelijk vanwege verbeterde coatingtechnologieën. Wat dit voor voordeel voor ons gebruikers met zich mee brengt weten we niet, maar vermoedelijk zal het een verlaging van de productiekosten betekenen.

In het verleden werd algemeen aangenomen dat de reden dat de Tx-lens glasmateriaal moest gebruiken, was om vervorming te voorkomen als gevolg van de warmte die werd gegenereerd door VCSEL-werking. Ons laatste onderzoek geeft aan dat de Face ID TX-lens voor de nieuwe 2H21 ‌iPhone‌ van plastic zal worden gemaakt in plaats van glas, dankzij verbeterde coatingtechnologieën’ Kuo

Telelens en cameramodule

De topmodellen van iPhones die volgend jaar uitkomen zullen ook beschikken over een verbeterde lens. Apple gaat van vijf elementen naar een lens met zes elementen, wat de camera zal verbeteren maar ook ontwerp- en productievoordelen.

De cameramodule aan de voorkant van de iPhone blijft onderwerp van gesprek. Andere smartphones verwerken deze volgens veel gebruikers mooier, waardoor de module minder opvalt en meer in het design opgaat. Doel van Apple is om met deze nieuwe cameramodule de grootte aan de voorkant te verkleinen.

Apple- analist Kuo zei eerder dat hij er heilig in gelooft dat iPhone- modellen voor 2022 al overgaan van notch naar een hole-punch- achtige weergave. Beetje afgekeken van de Android- smartphones. Maar het zal het scherm aan de voorkant zeker verbeteren. Met de iPhone superzoom camera zal dit dit een welkome aanpassing zijn.