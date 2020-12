Nokia 5.4 is een veel voor weinig smartphone - Apparata

Nokia heeft een nieuwe budget knaller in vorm van de 5.4. De naam klinkt niet heel inspirerend, maar het is zeker een interessante smartphone.

Binnen de 5-Serie van Nokia is een nieuwe telefoon aangekondigd. Het gaat hier om de gloednieuwe Nokia 5.4. De telefoon begeeft zich, zoals een hoop smartphones van het merk, in het middensegment.

Nokia 5.4

HMD Global heeft de Nokia uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 662. Onder de kap zit een 4.000 mAh-batterij met een batterijduur van twee dagen. De telefoon heeft verder een 6.39-inch HD+scherm en een behuizing van polycarbonaat. Volgens HMD Global sterk genoeg om het gewicht van een 10-jarig kind te weerstaan. Ik zou het niet uitproberen, maar het is een grappig feitje dat de telefoon zo stevig is. Daarnaast zit er een 48 megapixel quad camera op. Aan de voorkant zit een 16 megapixel camera.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Nokia 5.4 is halverwege januari 2021 verkrijgbaar. De smartphone komt in de kleuren Polar Night en Dusk. Je hebt 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslag. De Nokia kost 199 euro. De Polar Night is ook verkrijgbaar met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. Dan ligt de prijs op 249 euro. Eind januari 2021 komt deze duurdere variant op de markt.